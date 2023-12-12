В минувший понедельник, 27 ноября, прошел бранч по случаю запуска совместного меню актрисы Лизы Моряк и ресторана Le Pigeon. Лиза сыграла в культовых сериалах: «Жизнь по вызову», «Сны», «Здравствуйте, вам пора», «Чикатило». Каждое блюдо, из специального меню — «1001 ночь», раскрывает настоящий Париж и знакомит гостей с восточной кухней.

В течение целого месяца гости смогут попробовать позиции, разработанные Лизой Моряк совместного с шефами — Георгием Трояном и Антоном Ковальковым. В качестве основного курса: табуле с гранатом, нежный тыквенный крем-суп с креветками и томленый ягненок с нутом. На десерт — пряный, согревающий раф с корицей и мильфей «La Elizabeth» с шафрановым кремом, названный в честь дочери актрисы — Элизабет.

Праздничный бранч прошел в уютной атмосфере, созданной Лизой в Le Pigeon. Гости дегустировали блюда, общались, обсуждали меню и наслаждались дружеской обстановкой.

Презентацию посетили: Дава (Давид Манукян), Павел Прилучный, Зепюр Брутян, Анна Егоян, Чайковская Ирина, Малахова Евгения, Катерина Кейру, Янина Студилина, Алексей Гаврилов, Ксения Аносова, Ольга Смирнова, Ирина Темичева, Ольга Воронцева, Аида Вульфова, Уиллиам Ламберти, Филипп Лобачев, Павел Камин, Мадина Ибрагимова и другие.