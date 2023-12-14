5 декабря 2023 года состоялась пятая юбилейная церемония награждения лауреатов премии в области моды, индустрии красоты и дизайна жизни DC AWARD 2023 и приуроченный к ней праздничный гала-ужин.

DC AWARD 2023 – это честный отбор и искренняя благодарность лучшим специалистам креативных индустрий, а также инструмент популяризации их достижений.

Запись трансляции церемонии будет доступна 25 декабря на сайте журнала Dress Code.

Официальными партнерами события стали Минская марка, EXEED центр Автополе и DS Group.

Фото предоставлены организаторами.

Авторы фото: Алексей Тюбаев, Алина Бехарская, Night2Day.