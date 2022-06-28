24 июня состоялся показ новой коллекции Виктории Андреяновой в рамках Московской недели моды. Энергетика шоу была достигнута сочетанием локации - Китайскогородская стена - и концепции. Коллекция Victoria Andreyanova SS 23 создана в коллаборации с Шуйскими Ситцами - крупнейшим в России производством традиционных хлопков с 200-летней историей. Сохранение народных промыслов как культурного феномена, бережное отношение к доверенному нам наследию и качественная его трансформация на новом витке дизайнерских пассов, трендов и сезонов - миссия не только эстетическая, но и эмоциональная. В коллекции были использованы принты из ассортиментного кабинета фабрики. Силуэты коллекции - характерные для почерка бренда oversize, архитектурные формы и многослойность.

«Victoria Andreyanova - это шотландские мохеры, итальянские шелка, а теперь и русские ситцы. Надеюсь, вы, как и я, посмотрите на них с нового ракурса», так поблагодарила гостей Московской недели моды Виктория Андреянова.