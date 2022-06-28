Каждая мама старается дать своему ребенку все самое лучшее и сделать его счастливым: готовится здоровая пища, выбираются игрушки, которые не могут ему навредить, а наоборот, будут способствовать развитию. И, конечно же, яркая и стильная одежда, которая не доставляет неудобств при активном движении. О том, как правильно выбрать одежду для ребенка и на что обратить внимание, рассказала создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

«Качественная одежда для детей шьется из натуральных материалов с применением надежной фурнитуры, которая не повредит ребенку и не развалится в первый же день. Такая одежда должна быть не только функциональной, но и эстетичной, воспитывающей у ребенка хороший вкус», - комментирует создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

Качественные ткани

Покупая ребенку кофточку или брюки, первым делом стоит обратить внимание на качество и состав материала, из которого выполнена модель. Состав указывается производителем на ярлычке одежды. Чем больше в составе ткани натуральных волокон, тем больше она подходит для ребенка. Синтетика раздражает нежную детскую кожу и даже может вызвать аллергию, поэтому не должна использоваться для одежды, которая соприкасается с кожей ребенка. Синтетические ткани хорошо подходят для верхней одежды – комбинезонов и курток, так как легко отстирываются и не пропускают влагу.

Бренд Bungly boo! выпускает модели из качественной ткани турецкого производства, которая содержит большое количество натуральных волокон - это гарантия того, что ее могут носить даже детишки с аллергическими реакциями.

Качественные красители

Если производитель ткани применял дешевые красители, то они не только будут окрашивать тело малыша и остальные вещи, но и могут выделять фенольные соединения, которые вызывают кашель и приступы удушья. Поэтому перед покупкой внимательно изучите вещь и понюхайте ее. Если одежда имеет резкий, неприятный запах - от покупки лучше отказаться.

Устойчивость к стирке

Ребенок все время находится в движении – бегает, падает и одежду приходится часто стирать. При покупке немаловажным фактором становится устойчивость к регулярным стиркам в стиральной машине. Будет обидно, если уже после первых двух, вещь потеряет вид.

Безопасная фурнитура

В ряде случаев производитель пытается сэкономить и установить более дешевую, но менее качественную фурнитуру, что может быть очень опасно. Мало того, что такие молнии и застежки быстро ломаются и при стирке с них слезает краска, но они могут стать причиной травм, а мелкие детали ребенок может вдохнуть, что опасно для его жизни. Поэтому при покупке стоит уделить особое внимание фурнитуре – пощелкать ее, несколько раз расстегнуть-застегнуть молнию.

Тепло и сухо

Одежда должна защищать ребенка. Если это зимний комбинезон, то он не должен продуваться и промокать. На рукавах и внизу штанишек предусматривается резинка, которая не допустит поддувания холодного воздуха.

Летняя одежда, наоборот, хорошо продувается и впитывает пот, чтобы не вызывать раздражения кожи. Поэтому так важно покупать одежду из натуральных тканей, которые обладают хорошей гигроскопичностью, например, из муслина.

Удобство

Помимо красоты детская одежда обладает функциональностью. Ребенок много двигается и поэтому ему не подойдут модели, ограничивающие активность. Узкие платья и юбки, куртки, не позволяющие поднять в них руки – не лучший выбор. Перед покупкой лучше дать ребенку время подвигаться в одежде, чтобы он прочувствовал, будет ли она удобной. Если что-то мешает, то лучше отказаться от покупки, так как, скорее всего, в дальнейшем ребенок откажется носить «колючую» кофточку или куртку с узкими рукавами.

Легко справится самостоятельно

Если ребенок только учится одеваться самостоятельно, то лучше выбирать те модели, с которыми он сможет справиться сам. Например, лучше отказаться от одежды с большим количеством пуговиц и отдать предпочтение молниям. Одеваться самостоятельно ребенку будет легче, если выбрать комбинезон на молнии.

Развиваем хороший вкус

Ребенок – это будущий взрослый и поэтому важно уже в детском возрасте развивать хороший вкус. Подобранная по стилю современная одежда сделает его не только красивым, но и придаст уверенности в себе.

Подбирая одежду для своего ребенка, постарайтесь поставить себя на его место – будет ли она удобна, достаточно она современна? И чаще советуйтесь с ним, что не только укрепит ваши отношения, но и сделает малыша счастливее.