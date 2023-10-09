В рамках Sokol Fashion Week в ТЦ "Метрополис" состоялся показ коллекции спортивной одежды «Выбирай сердцем», разработанной в коллаборации бренда Wai и спортивного продюсера Анны Веллингтон. Вдохновение — сильные духом женщины, которые выбрали естественность и не боятся препятствий. Уникальная одежда бренда подойдет не только для занятий экстремальными водными видами спорта: серфинг, кайт-серфинг и другими, но прекрасно подойдёт и для занятий фитнесом.

Среди гостей модного показа были олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, заместитель генерального продюсера Матч ТВ Елена Рудакова, продюсер Ирина Боровлева и другие.

Основательницы бренда Анна Наумова и Анна Веллингтон ведут активный образ жизни и занимаются серфингом, что и стало основным мотивом для создания специальной коллекции. В ней можно найти яркие и красивые купальники и комбинезоны, в которых можно комфортно заниматься разными видами спорта, а также они станут отличным дополнением образов в стиле спорт-шик. В капсулу входят четыре модели, которые представлены в восьми цветах. Вся одежда выполнена из итальянского премиального бифлекса. Коллекция «Выбирай сердцем» - сексуальная и нежная, чувственная и страстная. Авторские принты, разработанные совместно с художником — прямое попадание в ценности создателей коллекции. «Быть верной себе», «Любовь», «Волна», «Океан» и «Выбирай сердцем» - в каждой из этих фраз зашита вся мощь духа каждой женщины, ее стремления. Она показывает все грани внутреннего мира. В коллекции есть и несколько мужских образов - футболки из премиального хлопка (унисекс) и яркие шорты.

Коллекция "Выбирай сердцем" - начало творческого союза, который еще удивит мир спортивной одежды.