В рамках Миланской Недели моды Moschino представил шоу, посвященное 40-летию модного дома. Коллекция, под названием “40 лет любви” - уникальная совместная работа, четырех уважаемых стилистов и друзей дома: Карлин Серф де Дудзееле, Габриэллы Карефа-Джонсон, Люсии Лью и Кэти Гранд.

Каждая привнесла свой индивидуальный взгляд, стремясь передать богатое наследие и идеологию основателя Франко Москино. Но несмотря на уникальный подход, все части шоу объеденяло одно- кричащие, яркие и превлекающие внимание образы.

Карлин Серф де Дудзееле, которая работала вместе с Джереми Скоттом в течение 10 лет, открыла показ, представив десять первых образов, которые, казалось бы, противоречат экстравагантному типажу Moschino и напротив представляют непривычную элегантность. “Москино любил всю классику, поэтому я решила сделать это. Никакой феерии, только чистота, возвышенность и шик ”, - прокоментнировала стилист за кулисами. Белоснесжный брючный костюм, джинсы, черный свитер-водолазка, вересково-серая толстовка с классическими брюками, свободные шорты и топ из страз, простые, на первый взгляд образы, которые Карлин дополнила черными шапками, имитирующими чалму, массивными ожерельями и высокими перчатками, а обувь у моделей была инкрустирована крупными крисиаллами. В качестве аксессуаров Карлин использует микро-сумочки, которые модели носят в виде украшения на шею. В руках некоторых моделей были сумки в форме сердец- оммаж и так часто используемой эмблеме в истории марки.

Вторая часть шоу была представлена Габриэллой Карефа-Джонсон, автором журнала Vouge и стилистом. “Атмосфера cunty cowboy”, - так она описала свою капсулу. “Москино был известен подрывной деятельностью, в ней всегда было что-то особенное. И я подумала, что в его языке есть что-то такое, что я могла бы изменить, будучи чернокожей женщиной? Я решила, что это ковбойская шляпа. Это самый белый мужской символ на планете Земля ”. Используя эстетику Moschino, Габриэлла стремилась к “визуальному диссонансу”, воскресив архивную квадратную юбку, она добавила заплатки и кружево, к коктейльному костюму добавила бахрому из бисера, стилист использовала грубые кожанные куртки в сочетании с юбками из золотой металлической сетки, а также из тонклго кружева, добавив к нему жирокий кожанный корсет с люверсами. На головах моделей красовались ковбойские шляпы и джиносовые панамы, а качестве обуви выступили лаконичные базовые черные лодочки.

Третью часть показа представила Люсия Лю, стилист из Пекина, которая искала связь между своей собственной эстетикой и философией Moschino. Поиски вылились в цветочные изделия и трикотаж. “Эти элементы были разделены в его оригинальных дизайнах. Я собрала их вместе, чтобы создать нечто совершенно новое ”, прокомментировала Лью.

Серые трикотажные футболки со слоганами Люсия Лью сочетает с роматиничной юбкой с воланами, а также с пышной юбкой, украшенной крупными цветами. Она подружила инфантильные воланы и кружево со стилем милитари. Казалось бы как жакет в цвете хаки может быть женственным? Но стилист добавляет рукава- буфы и расшивает жакет цветами, в результате которго получаются феминные дуэты с кружевом , корсетом и бантами. В каждом образе заметны сердца, будь то пряжка на ремне, сумка или же жемчужное ожерелье. В качестве головных уборов были использованы платки и капюшон, украшенные воланами и шляпки-цветы. Люсия воспела оду романтичности и женственности.

Четвертая часть показа прошла под лозунгом "Loud luxury" (Громкая роскошь). Стилист и основательница журнала Perfect Кэти Гранд, опасающаяся всего, что кажется слишком историчным или благоговейным, обнаружила, что ее привлекают слоганы Moschino. “Это была идея о том, что бы он сделал, если бы сейчас это был слоган”, - сказала она. “‘Кричащая роскошь’ - вот что пришло мне в голову. Это казалось актуальным”, - призналась стилист.. Видимо Кэти решила это сделать в противовес "тихой роскоши", которая впоследнее время стала максимально популярной в индустрии.

Коллекция была представлена в виде танцевального шоу труппой энергичных танцовщиков, хореографом которых является Уэйн Макгрегор, и в этой части показа на подиум вышли и модели-мужчины. Все 10 образов предтавленны в черно-белых цветах, на боди и платьях изображены слоганы, а также силуэты женского тела. Не обошлось и без отсылок к архивам Франко Москино- черный лонгслив со знаком "?"- своего рода оммаж к легендарному "Question Jacket" 1994 года.

Также Кэти нарядила танцовщиков в юбки-пачки. В этой коллекции среди огромного количества аксесуаров особо выделилась красная поясная сумка-сердце, которая покорила многих зрителей и модных критиков.

Всю феерию юбилейного шоу завершил трогательный финал , включаивший удивительное исполнение культовой песни Глории Гейнор "Я такая, какая я есть" концертной скрипачкой Лаурой Марзадори, которая вышла в черном силуэтном.