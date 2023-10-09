Премия присуждается гастрономическим проектам, экскурсоводам, гостиницам и другим профессионалам отрасли, которые вносят вклад в развитие столичного туризма. В этом году в премии представлено 17 номинаций. Победителей шести из них выберет экспертное жюри, еще 11 определят москвичи на портале «Активный гражданин».

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии (https://business.russpass.ru/projects-events/putevodnaya-zvezda/putevodnaya-zvezda-2023).

Участниками конкурса могут стать как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые.

«Москва обладает огромным туристическим потенциалом: современная инфраструктура, богатое культурное наследие, насыщенная событийная повестка. Однако туризм и индустрия гостеприимства – это, прежде всего, люди. Это настоящие профессионалы своего дела, которые любят город и делятся своей любовью с гостями. Сегодня мы объявляем старт приема заявок на премию, которая позволяет отметить огромный вклад представителей туристической отрасли в развитие ценностей столичного гостеприимства. Всех тех, кто использует инновационные подходы в своей работе и ежедневно поддерживают образ Москвы как одного из международных туристических центров», — подчеркнула заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова.

Туристическая премия Премия «Путеводная звезда» пройдет в столице в 24-й раз. Экспертное жюри выберет лауреатов шести номинаций, среди которых «Лучшая гостиница “пять звезд”», «Лучшая гостиница “четыре звезды”», «Лучшая гостиница “три звезды”», «Лучший конгресс-отель», «Московское гостеприимство: туроператор (лучший межрегиональный турпродукт)» и «Лучший клиентоориентированный отель».

В этом году появилось несколько новых номинаций. В их числе «Лучший отель для семейного отдыха», «Лучший завтрак в отеле» и «Лучшая публикация о путешествиях по Москве». Новую почетную награду «Лучший клиентоориентированный отель» получит гостиница с особыми формами обслуживания, где созданы комфортные условия для иностранных гостей, например путешественников из стран Ближнего Востока, Индии или Китая.

Часть победителей определят горожане в проекте «Активный гражданин». Жители столицы выберут лучшие гастрономические проекты в номинациях «Московский завтрак», «Московская классика», «Модная гастрономия», «Лучшая московская кондитерская» и «Лучший завтрак в отеле». Здесь будут представлены как рестораны с необычными авторскими блюдами и последними кулинарными трендами, так и заведения с традиционной русской кухней. Кроме того, москвичи проголосуют за лучшие СМИ о туризме.

Отдельные награды предусмотрены для экскурсионных и культурно-досуговых проектов. В категории «Впечатления и гостеприимство» есть номинации «Московские впечатления: выставки», «Московские впечатления: для детей» и «Московские впечатления: экскурсии и развлечения».

Прием заявок завершится 24 октября в 18:00. После этого сформируют шорт-лист претендентов, за одного из которых можно будет проголосовать в проекте «Активный гражданин». Итоги конкурса подведут в декабре.

«Путеводная звезда» — это ежегодная премия Правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности столицы. В первый раз премия прошла в 1999 году и за 24 года стала неотъемлемой частью жизни туристической индустрии столицы. «Путеводная звезда» каждый год представляет участникам возможность громко заявить о себе. Премия помогает туристическим продуктам столицы стать лучше, что делает столицу более привлекательной для внутреннего туризма.