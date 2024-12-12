9 декабря в обновлённых интерьерах ресторана SAVOY прошел праздничный обед компании Nanoasia, на котором собрались друзья и постоянные клиенты бренда.

Гостями мероприятия стали: Олеся Судзиловская, Арина Шарапова, Анна Невская, Эвелина Блёданс, Яна Крайнова, Женя Малахова, Катя Лель, Анастасия Гребёнкина, Надя Ручка, Елена Николаева, Наталия Власова, Ирина Йовович, Алла Довлатова, Юлия Кожухова, Ирина Велоур, Лариса Филонова.

Встречала гостей Кира Сорокина – основатель и идейный вдохновитель бренда. Nanoasia активно занимается разработкой и продвижением нано- и биотехнологий, создаёт высокоэффективные косметические средства. В своей работе специалисты компании используют растительные биотехнологии, нанопептиды и натуральные компоненты высокой степени очистки, что способствует активации естественных процессов омоложения.

За девять лет работы компания представила более 35 уникальных продуктов для профессионального и домашнего ухода за кожей лица и тела, обеспечивая непревзойдённый результат без уколов. В этом году ассортимент пополнился новинкой, которая была презентована в рамках праздничного обеда. Это Наноколлаген, предназначенный для восстановления и омоложения организма «изнутри». Порошок Наноколлагена получают из продуктов морского происхождения, он содержит уникальный биокомплекс, состоящий из аминокислот, витаминов А, С, В3, лактобактерий, глютатиона, гиалуроновой кислоты. Благодаря составу и рекордно низкой молекулярной массе – менее 300 Da – Наноколлаген обеспечивает быстрое и эффективное воздействие. Новый продукт не только восстанавливает упругость и эластичность кожи, но и улучшает состояние суставов, снимает воспаления, повышает иммунитет и устойчивость к стрессам, является средством профилактики старения.

Специальным гостем мероприятия стала певица и композитор Перукуа, обладательница невероятного по силе и глубине тембра. Она погрузила всех в мир своей удивительной музыки, которая дарит ощущение полноты жизни, страсти и открытий.