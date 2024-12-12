Долгожданная премьера новой новогодней картины «ЁЛКИ 11» при полном аншлаге состоялась вчера в киноцентре «Октябрь»

Новые «Ёлки» - новые истории. Новые истории – новый рассказчик. На протяжении 10 фильмов франшизы постоянным, хоть и невидимым героем истории был рассказчик, которого озвучивал Константин Хабенский. Франшиза выходит на второй десяток и новым рассказчиком становится Сергей Бурунов. Именно его голос свяжет истории множества людей из разных уголков нашей страны - отстаивающего свои границы охранника дяди Юры (Дмитрий Нагиев), скромного курьера Дамира (Рузиль Минекаев), юной девушки, мечтающей встретить принца (Маша Раскина), амбициозного карьериста (Виктор Хориняк), не знакомого с новой этикой провинциала (Андрей Рожков), многодетной матери (Ирина Пегова) и пятерых ее детей, капитана дальнего плавания (Антон Васильев), чувствующей себя одиноко учительницы Валентины Михайловны (Надежда Маркина), минипига Кости и Бурака Озчивита – суперзвезды сериалов из Турции. В канун праздника им всем предстоит осознать нечто важное, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.



Сергей Бурунов: «Я сам привык к голосу Константина Юрьевича Хабенского, как рассказчика в «Елках», и для меня стало неожиданностью предложение попробовать себя в этой роли. Ну что ж, посмотрим, что получится».

Ольга Серябкина исполнит в картине саундтрек " В лесу родилась елочка" : «Для меня большая радость участвовать в проекте «Елки 11». Это, безусловно, новогодняя сказка, в этом году мы снова сможем встретить её, и мне приятно осознавать, что я буду частью этой праздничной истории. Было удивительно увидеть, как создатели фильма интегрировали песню «Старший Лейтенант», несмотря на то, что текст звучит иначе. В припеве я исполнила известную строчку из песни: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». Мне очень понравилась креативная задумка, и я рада, что моя песня совпала по настроению с видением создателям фильма. Безусловно, актерский состав и команда режиссеров просто великолепны. В целом, это для меня огромное счастье и большая честь. Я по-настоящему счастлива быть частью этого проекта, и для меня это действительно значимо».

На премьере фильм представили:

- режиссеры Александр Карпиловский, Егор Чичканов, Сергей Трофимов

- продюсеры Тимур Асадов, Лала Рустамова, Галина Стрижевская, Ара Хачатрян, Мария Затуловская

- актеры Рузиль Минекаев, Маша Раскина, Андрей Рожков, Валентина Мазунина, Анатолий Журавлев, Алена Долголенко, Кристина Бабушкина, Арина Рожкова, Алиса Клагиш, Серафим Кетов, Максим Толкачев, Даниил и Никита Родионовы и др.

- шоу-раннер Петр Внуков

- А также ​​владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор



Гостями премьеры стали: актеры Владимир Канухин, Ярослав Могильников, Иван Кокорин, Татьяна Струженкова, Евгения Ахременко, Стася Толстая, Юлия Волкова, Таша Белая, Дмитрий Оленин, Юлия Хамитова, Ольга Зайцева, Елена Старостина, Тоня Бойко, телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев, сценарист Андрей Золотарев, певец IVAN, Любовь Сидоркина (Любятинка), Ирина Йовович, Андрей Савочкин, Виолетта Чиковани, Сергей Ашихмин, музыкальный продюсер Татьяна Тур и другие.