Благотворительный аукцион Meet for Charity и бренд профессионального ухода за полостью рта President выпустили лимитированную серию зубных паст и щеток. Часть средств от их продажи будет направлена в благотворительный фонд «Обнаженные сердца».

«Выбирайте заботу!» — один из основных принципов бренда President, который стал названием совместной благотворительной акции с Meet For Charity. На инициативу сразу же откликнулся друг организации Денис Симачев, неоднократно участвовавший в проекте. Дизайнер разработал яркую упаковку для зубной пасты и щетки с узнаваемой хохломой — знаковым символом бренда Simach.

«С каждым годом благотворительность становится все доступнее, и это здорово. Благодаря этой акции процесс пожертвования максимально прост и удобен, ведь просто покупая любимый продукт — вы делаете выбор не только в пользу заботы о своем здоровье, но и заботы об окружающих», — считает Денис.

В серию President x Simach вошли бестселлеры бренда — зубная паста Renome, предназначенная для бережного отбеливания зубов, а также щетка Smokers с отбеливающим эффектом. Эффективность этой зубной пасты клинически доказана: она уменьшает количество налета на 62%, при этом не содержит жестких абразивных компонентов и пероксидных соединений.