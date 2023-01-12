Российский производитель женской одежды и аксессуаров Lime представил свою первую коллекцию обуви.

Выход на новое для компании направление был анонсирован в августе 2022 года. С того времени бренд уже пополнил спектр представляемой на рынке продукции линией женского нижнего белья.

Lime предлагает весенний ассортимент обуви для женщин, состоящий из двух моделей ботильонов (на низком каблуке и казаков), кроссовок и кед. Размерный ряд охватывает диапазон от 36-го до 40-го размеров.

В качестве материалов для изготовления верха обуви использовались кожа, замша и хлопковый текстиль (парусина). Основными цветами стали черный, белый и оттенки коричневого, а вставки на некоторых кроссовках выполнены в зеленом оттенке. Общий стиль коллекции характеризуется как лаконичный и универсальный, допускающий ежедневное использование аудиторией разных возрастов.

Стоимость обуви Lime варьируется от 6999 рублей за текстильные кеды до 13 999 рублей за ботильоны.

Ожидается, что компания будет расширять модельный ряд и к началу летнего сезона дополнит существующий ассортимент актуальными позициями.