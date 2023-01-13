Как заявил генеральный директор Forward Виталий Цыганков, компания готова стать новым техническим партнером Российского футбольного союза. Также он отметил, что при создании экипировки компания применяет собственные технологичные разработки, сообщает ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки Adidas — у национальной сборной будет новый технический спонсор. Немецкая компания сотрудничала с РФС с 2008 года, в августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. Но 1 марта 2022 года Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС в одностороннем порядке.

«Конечно, мы готовы сотрудничать с РФС и в кратчайшие сроки удовлетворить их потребности при помощи своих производственных мощностей, которые находятся в Твери, — сказал Виталий Цыганков. — Разработка экипировки для футболистов будет идти с учетом особенностей тренировок различной интенсивности. За счет отказа иностранных спортивных компаний в пошиве экипировки для российских клубов у нас появилась возможность выйти на новый уровень сотрудничества с ними. Будем надеяться на плодотворную работу с РФС в этом году».

Гендиректор компании рассказал, что и до введения санкций бренд производил более 70% спортивной продукции в России. Продукция отшивается на собственной фабрике в Твери, площадь производственных помещений составляет более 4 000 кв. м. Компания готова к любым объемам заказа.

Также представитель компании отметил, что в коллекциях компании применяются собственные технологичные разработки.

«В частности, технологии отвода влаги и контроля температуры, которые могут быть применимы при производстве футбольной формы. Одна из них — Quick Dry, ее преимущество — в быстросохнущих нитях, которые увеличивают поверхность испарения и разделяют капельки воды на более мелкие частицы. Благодаря этому влага испаряется быстро. Данные нити прекрасно подходят для производства одежды для спорта и отдыха», — резюмировал он.