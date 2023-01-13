Капсула Premium Diamonds от бренда Sergey Gribnyakov «Бриллианты Якутии» включает серию драгоценных изделий с природными бриллиантами от одного карата, сообщает компания.

Sunlight разработал 44 модели, выполненные в классическом дизайне из белого золота 585-й пробы. Бриллианты каратностью от 1 до 3 имеют эталонную огранку «круг» с 57 гранями и огранку «принцесса». В капсуле представлены помолвочные кольца с ручной закрепкой круглого 3-каратного бриллианта, классические пусеты с ручной закрепкой 1-каратных якутских бриллиантов в огранке «круг», золотое кольцо с 14 якутскими бриллиантами массой 0,18 карата каждый и центральным бриллиантом 1,5 карата в огранке «круг».

Оригинальность и качество бриллиантов от 0,5 карата подтверждены сертификатами независимых геммологических лабораторий – GIA (Геммологический институт Америки) и MGC (Московский геммологический центр).

Капсула Premium Diamonds представлена в мобильном приложении Sunlight. Через приложение можно заказать украшение из любой коллекции гипермаркета с бесплатной доставкой по всей России.