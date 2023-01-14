Представители российского бренда Gloria Jeans составили список самых стильных и практичных нарядов, подходящих для зимних холодов в 2023 году. Об этом пишет «Лента.ру».

Так, специалисты рекомендовали обновить гардероб спортивными костюмами с утеплителем из мягкого флиса. В то же время эксперты назвали трендовыми модели с объемными брюками-джоггерами, худи или свитшотами оверсайз с «колледж-принтами» (эмблемами университетов, броскими надписями).

Кроме того, рекомендуется присмотреться к фланелевым рубашкам свободного силуэта, которые станут основой стильных многослойных образов в октябре этого года. Эту вещь можно носить поверх боди из текстурированного трикотажа с длинными рукавами и простых футболок. Они дополнят этот образ плотными, высокими джинсами.

«Не обойтись холодной зимой без джемперов оверсайз — выбирать следует самые яркие. В числе актуальных оттенков — нефритовый, насыщенный морковный, васильковый. Сочетать их можно с любыми предметами гардероба: денимом, мини-юбками из экокожи, вторым слоем к миди-платьям с цветочными принтами», — заключили в компании.