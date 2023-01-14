В линейку Fresh Look вошли патчи двух видов: первые направлены на лифтинг-эффект, а вторые – на борьбу с отёками и тёмными кругами под глазами, сообщает компания.

Lifting Hydrogel Eye Patches – гидрогелевые патчи с лифтинг-эффектом и коллагеном. Активными компонентами косметического средства являются экстракт ирландского мха, полисахарид эвглены, ксантановая смола и гиалуроновая кислота, аллантоин, токоферол, гидролат гамамелиса, гидролизованный коллаген, а также экстракт японских бурых водорослей.

Anti-Dark Hydrogel Eye Patches – гидрогелевые патчи с гиалуроновой кислотой против отёков и тёмных кругов. Ахи действие основано экстракте ирландского мха и бетаин, полисахаридах эвглены и ксантановая смола, аллантоине, гидролизованном коллагене, низкомолекулярной гиалуроновой кислоте.

Mixit – российский бренд уходовой и декоративной косметики, основанный в 2014 году. Сегодня компания Mixit – это собственное производство, инновационные разработки и формулы, более 160 розничных магазинов в России и странах СНГ. Концепция ухода от Mixit включает в себя четыре базовые ценности: современность, доступность, актуальность и эффективность.