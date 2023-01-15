В коллекцию вошли изделия из белого и красного золота эталонной пробы. Некоторые украшения имеют подвесной элемент призматической формы, сообщает компания.

В коллекции Prizma представлены геометрические пусеты, конго и серьги с английским замком и дорожкой из бриллиантов круглой огранки. Кольца имеют как классическую круглую, так и необычные геометрические формы и украшены россыпью бриллиантов с одной или двух сторон.

Коллекция Prizma представлена на сайте Бронницкого ювелира.

Сеть «Бронницкий ювелир» насчитывает 54 франчайзинговых салона в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке. Изделия бренда также представлены в собственном интернет-магазине bronnitsy.com. «Бронницкий ювелир» создаёт цепи и украшения из золота эталонной пробы с натуральными бриллиантами высоких характеристик.