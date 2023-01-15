Новая коллекция петербургского бренда Befree создана в партнёрстве с киностудией «Союзмультфильм» по мотивам классических отечественных мультфильмов, сообщает компания.

В капсулу вошли футболки и лонгсливы для взрослых, украшенные принтами с изображениями героев знаменитых лент «Винни Пух» и «Возвращение блудного попугая», а также крылатыми фразами из этих мультфильмов.

«Образы героев классической анимации создавали легендарные мастера, поэтому до сих пор поражают уровнем художественной глубины. Даже десятилетия спустя эти образы вдохновляют дизайнеров на актуальные визуальные решения. В коллаборации с Befree разработаны яркие, запоминающиеся ироничные принты, которые понравятся не только современным молодым людям, но и их родителям», – отметила руководитель лицензионного направления киностудии «Союзмультфильм» Юлия Голова.

«В коллекции есть несколько отсылок к тому времени, когда только вышли мультфильмы про Винни-Пуха и попугая Кешу. Например, тряпичный ярлычок с надписью «Союзмультфильм» выполнен на холщовой тесьме а полосатый принт «тельняшка» отдаёт дань моде», – рассказала представитель отдела создания продукта, байер направления джерси Ирина Трофименко.

Коллекция Befree x Союзмультфильм доступна на бренда.