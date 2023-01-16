Ритейлер Concept Group расширил перечень представляемых на рынке продуктов за счет новой линейки женской спортивной одежды Infinity Sport, которая была выпущена в рамках бренда нижнего белья и домашней одежды Infinity Lingerie.

В первую весенне-летнюю капсулу вошли 14 позиций: короткие и удлиненные топы, лонгсливы, шорты и легинсы. Изделия представлены как в базовых цветах (черном, пыльно-розовом, нежно-голубом), так и в трендовых оттенках — васильковом, фуксия, хаки.

В качестве материалов для линии Infinity Sport использовались плотное трикотажное полотно и микрофибра. Одежда обеспечивает плотное прилегание к телу, при этом не сковывает движения и имеет дышащий эффект. Некоторые модели имеют функцию утяжки и дополнительной поддержки, в легинсах предусмотрен push-up эффект.

Коллекция Infinity Sport позволяет выбрать одежду как для тренировок высокой интенсивности, так и для повседневных образов. Стоимость изделий составляет от 799 до 1799 рублей. Приобрести их можно на маркетплейсах или сайте inflin.ru.

Компания планирует ввести спортивную одежду Infinity Sport в постоянный ассортимент и обновлять ее новыми моделями дважды в год.