С 24 января по 5 февраля 2023 года в Московском Гостином дворе, на одной из самых престижных площадок столицы, пройдет III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

На выставке будут представлены культура и искусство России: ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусcтво и др. Гостей также ожидают деловые конференции, интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.

Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России, Министерства иностранных дел РФ.

Организаторы: Фонд «Уникальная Страна», Ассоциация «Наследие и традиции», Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Цель выставки – показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого региона. Выставка-форум имеет актуальную патриотическую направленность и способствует консолидации российского общества.

Масштаб

«Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставочного проекта, площадь 10 000 кв.м, 85 регионов Российской Федерации, 10 стран зарубежья, более 1200 участников; 50 000 посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды.

История

Отличительной чертой выставки является ее мощная историческая составляющая.

III выставка-форум «Уникальная Россия» приурочена к 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки, которая проходила в Москве в марте 1923 года. Сегодня выставка «Уникальная Россия» продолжает лучшие традиции Российского выставочного движения.

В рамках выставки «Уникальная Россия» будет представлена экспозиция «Сестры милосердия военного времени», организованная Женским патриотическим обществом, Благотворительным Фондом помощи ветеранам войн «Жизнь солдата» и Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

В экспозиции будут представлены живописные полотна студии Военных художников им. М.В. Грекова, музея истории Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, а также экспонаты музея истории Общин Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и Историко-патриоческого центра им. Героя Советского Союза Н.В.Троян.

Будет также представлена экспозиция мастеров церковного искусства, организованная Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства при поддержке Экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству. Экспозиция объединит светские и церковные организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью, традиционной культурой и ремеслом.

Экспозиция

«Уникальная Россия» покажет посетителям авторскую керамику и фарфор; лаковую миниатюру; эмальерное искусство; художественную обработку стекла, металла, камня; виртуозную резьбу по кости и дереву; кружевоплетение и вышивку, художественную обработку пуха, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерскую, этническую одежду и аксессуары. Произведения искусства, демонстрируемые на выставке, можно будет не только увидеть, но и приобрести.

Свои экспозиции представят Республики Татарстан, Башкирия, Бурятия, Крым; Красноярский край; Нижегородская, Калужская, Липецкая, Калининградская, Иркутская, Московская области и другие регионы России.

Интерактив

Мастера богородской школы резьбы по дереву будут создавать арт-объекты прямо на выставке. Будет представлена экспозиция уэленских косторезов, славящихся самобытной техникой. «Казаковское предприятие художественных изделий» представит на выставке полноценный музыкальный инструмент - русскую балалайку, выполненную в ювелирной технике утонченной филиграни с ажурным узором из тонкой серебряной проволоки. Такого уникального изделия нет нигде в мире.

Ежедневно будут проходить мастер-классы от Русской Академии Ремесел: ювелирное искусство, резьба по дереву, позолота, реставрация мебели, витражи, эмаль и др, а также лекции по антикварному оружию, оценочной деятельности в ювелирном деле и многому другому.

Культурная программа будет представлена Фестивалем Этномоды «Этноподиум», организованным Евразийской Ассоциацией этнодизайнеров. В «Этноподиуме» примут участие дизайнеры современной этнической моды народов России и стран ближнего зарубежья.

Пройдёт Форум музыкальных творческих детских коллективов со всей страны, организованный ИА «Музыкальный Клондайк».

Состоятся показы моды «Magic Fashion Week» от молодых московских дизайнеров. Отдельным событием на выставке станет и серия показов дизайнеров проекта «Русский авангард в культурном коде современной моды».

Премии и конкурсы в рамках выставки:

Подведение итогов Конкурса «Золотые руки России», «Золотые руки мира», организованных Творческим союзом художников Декоративно-прикладного искусства и российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС)

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Уникальные картины мира», организованных Творческим союзом художников Декоративно-прикладного искусства и Фондом «Уникальная Страна»

Впервые на площадке выставки «Уникальная Россия» состоится вручение премии «Преображение», учрежденной секцией «Художественная кукла» Творческого союза художников Декоративно-прикладного искусства.

Спецпроекты:

27 января пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Поэзия Донбасса», организованный Московским отделением военно-исторического общества

2 февраля, в день 80-летия Сталинградской битвы, состоится торжественная церемония награждения сестер милосердия возрожденной наградой «За жертвенность и самоотверженную работу», также пройдет Благотворительный концерт в пользу раненых, организованный Женским патриотическим обществом, Союзом православных женщин, Русским народным телеканалом «Жар Птица» и Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

На выставке будет организован специальный раздел, посвященный благотворительности и сбору средств в пользу раненых воинов и их семей, подготовленный Женским Патриотическим обществом и фондом «Жизнь Солдата». Будут представлены плакаты и открытки времен первой мировой и Великой отечественной войн. Организаторами изготовлены благотворительные открытки, средства от продажи которых, как и от благотворительной лотереи, пойдут в пользу раненых в ходе СВО.

В рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы» будут представлены бюсты и скульптуры выдающихся деятелей России.

Арт-проект «Вечная Женственность», передвижной выставочный проект вышитых картин — «Жизнь прекрасна!», секция художественной куклы ТСХДПИ представит экспозицию авторских кукол на тему «Уникальная Россия. Современный взгляд художников на культурное наследие, связь и многообразие народностей России».

Торжественная передача фресок, выполненных студентами факультета Церковных художеств ПСТГУ Фондом «Соборная площадь» в храм святых Петра и Павла при Главном военном госпитале Н.Н. Бурденко (1707 г. постройки).

В рамках выставки состоится широкая деловая программа, организованная участниками и партнерами выставки:

Международный деловой форум «Мы любим Россию»,

Форум «Трудовая Доблесть России» с участием представителей из 85 регионов страны,

Педагогический форум, посвященный Году педагогов и наставников и Году русского языка в СНГ. Пройдет презентация Всероссийских конкурсов и проектов «Мой город – моя забота».

Пройдет презентация Всероссийских конкурсов и проектов «Мой город – моя забота»

Конференция «Развитие художественной промышленности и народно-художественных промыслов в свете современных реалий», посвященная 100-летию Первой Всероссийской Художественно-Промышленной Выставке в Москве 1923 года.