Экспозиция, которая начнет работу в усадьбе «Измайлово» знакомит посетителей с модой нижнего белья XIX — начала ХХ века, сообщает vao.mos.ru.

Проект демонстрирует искусство мастериц, создававших одеяния для дам, а одежда, мебель, журналы, предметы обихода XIX — начала ХХ века из фондов Московского государственного объединенного музея-заповедника и частных коллекций воссоздают атмосферу женского мира конца XIX — начала ХХ века.

Выставка размещена в двух выставочных залах усадьбы «Измайлово». В Южном выставочном зале представлены разделы, посвященные эстетике женской одежды в повседневной жизни конца XIX — начала ХХ века. Здесь экспонируются умывальные принадлежности, а также различные дамские мелочи для наведения красоты, коллекция тончайшей работы и разнообразного декора чепцов, корсетных сорочек (камисоль), матинэ, панталон и нижних юбок.

Экспозиция продолжается в Малом выставочном зале, где можно получить представление о том, как создавались предметы дамского гардероба конца XIX — начала ХХ века. Здесь демонстрируются инструменты: швейные машинки, станок для плетения кружев, столик для рукоделий, а также книга «Промышленность и техника», рассказывающая о создании направления машинного кружева, образцы кружев ручного плетения и машинного кружева, плетеные детали вставок для нижнего белья, выкройки из журналов. Здесь посетители смогут познакомиться с мастерством старинных умелиц, которые работали над созданием женского образа.

Выставка будет работать до 9 апреля по адресу: Городок им. Баумана, д. 2, стр. 4 и стр. 14, метро «Партизанская».