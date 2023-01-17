Французский бренд модной и спортивной одежды Lacoste представил новый фирменный логотип в честь звезды тенниса и посла марки Даниила Медведева, который наряду с фирменным размещен на лимитированной серии продукции, сообщил Fashionunited.com.

Логотип был создан в ознаменование первой победы российского теннисиста на турнирах Большого шлема в 2021 году и выхода на 1-е место в мировом рейтинге в прошлом сезоне. Дизайн изображения призван отразить характерные черты личности спортсмена на корте и за его пределами. Также источником вдохновения при разработке логотипа служили дух соревновательности и эстетика тенниса.

Презентация продукции Lacoste с использованием двойного брендинга состоялась на первых турнирах 2023 года в Австралии. В специальную коллекцию вошли рубашка-поло, футболка, кепка и кроссовки.

Комментируя выход линии спортивной одежды и аксессуаров с персональным логотипом, Даниил Медведев выразил признательность бренду за инициативу и поблагодарил творческую студию Lacoste за проявленное внимание к его достижениям и приоритетам. Спортсмен также добавил, что именная экипировка поможет ему добиваться успехов в наступившем сезоне и станет дополнительным стимулом к новым победам. Коллекция Lacoste с логотипом Даниила Медведева уже доступна для покупки на сайте lacoste.com и в магазинах марки.