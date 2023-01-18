С 24 января по 5 февраля 2023 года в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве пройдет III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».
«Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одного пространства, включающего 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, мастер-классов, а также около 70 показов коллекций отечественных дизайнеров одежды.
Основная экспозиция выставки будет представлена объектами культуры и искусством России: авторская керамика и фарфор; эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; кружевоплетение и вышивка, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Все это и многое другое можно будет не только посмотреть, но и приобрести.
Прекрасная возможность увидеть Россию, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и искусства, самобытность каждого региона.
Среди специальных проектов в рамках выставки состоится фестиваль этномоды «Этноподиум», организованный Евразийской Ассоциацией этнодизайнеров.
В нем примут участие дизайнеры современной этнической моды народов России и стран ближнего зарубежья. Посетители смогут посетить показы дизайнеров из Бурятии, Тывы, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. Модельеры, этнографы и художники воплотят синтез традиции и современности в ярких и колоритных коллекциях одежды и аксессуаров, продемонстрируют яркую палитру этно-костюмов.
Также среди специальных проектов состоятся показы моды «Magic Fashion Week» от молодых московских дизайнеров, которые продемонстрируют сочетание таланта, профессионализма, эстетики, оригинальности, доброты и волшебства, благодаря чему раскроют свои коллекции на новом уровне.
Отдельным событием на выставке станет серия показов дизайнеров проекта «Русский авангард в культурном коде современной моды».
Помимо основных экспозиций и спецпроектов, гостей выставки ждет:
- Экспозиция мастеров церковного искусства
- Экспозиция «Сестры милосердия военного времени»
- Музыкально-поэтический фестиваль «Поэзия Донбасса»
- Арт-проект «Вечная Женственность»
- Передвижной выставочный проект вышитых картин — «Жизнь прекрасна!»
- Международный деловой форум «Мы любим Россию»
- Форум «Трудовая Доблесть России»
- Ежедневные мастер-классы от Русской Академии Ремесел и создание арт-объектов от Мастера богородской школы резьбы по дереву
Контакты для аккредитации:
Преображенский Владимир +7(926) 160-12-31 voldemar-m@yandex.ru
Егоров Виктор Владимирович +7(985)788-94-02 press@uniquerussia.ru
Наталья Шошина, пресс-служба, реклама Тел: +7 (915) 069 -08-13 nhp-dpi@mail.ru
Окончание аккредитации 20 января 2023 г.
До встречи на «Уникальной России»!