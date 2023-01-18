С 24 января по 5 февраля 2023 года в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве пройдет III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

«Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одного пространства, включающего 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, мастер-классов, а также около 70 показов коллекций отечественных дизайнеров одежды.

Основная экспозиция выставки будет представлена объектами культуры и искусством России: авторская керамика и фарфор; эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; кружевоплетение и вышивка, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Все это и многое другое можно будет не только посмотреть, но и приобрести.

Прекрасная возможность увидеть Россию, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и искусства, самобытность каждого региона.

Среди специальных проектов в рамках выставки состоится фестиваль этномоды «Этноподиум», организованный Евразийской Ассоциацией этнодизайнеров.

В нем примут участие дизайнеры современной этнической моды народов России и стран ближнего зарубежья. Посетители смогут посетить показы дизайнеров из Бурятии, Тывы, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. Модельеры, этнографы и художники воплотят синтез традиции и современности в ярких и колоритных коллекциях одежды и аксессуаров, продемонстрируют яркую палитру этно-костюмов.

Также среди специальных проектов состоятся показы моды «Magic Fashion Week» от молодых московских дизайнеров, которые продемонстрируют сочетание таланта, профессионализма, эстетики, оригинальности, доброты и волшебства, благодаря чему раскроют свои коллекции на новом уровне.

Отдельным событием на выставке станет серия показов дизайнеров проекта «Русский авангард в культурном коде современной моды».

Помимо основных экспозиций и спецпроектов, гостей выставки ждет:

Экспозиция мастеров церковного искусства

Экспозиция « Сестры милосердия военного времени »

Музыкально-поэтический фестиваль « Поэзия Донбасса »

Арт-проект « Вечная Женственность »

Передвижной выставочный проект вышитых картин — « Жизнь прекрасна! »

Международный деловой форум « Мы любим Россию »

Форум « Трудовая Доблесть России »

Ежедневные мастер-классы от Русской Академии Ремесел и создание арт-объектов от Мастера богородской школы резьбы по дереву

Контакты для аккредитации:

Преображенский Владимир +7(926) 160-12-31 voldemar-m@yandex.ru

Егоров Виктор Владимирович +7(985)788-94-02 press@uniquerussia.ru

Наталья Шошина, пресс-служба, реклама Тел: +7 (915) 069 -08-13 nhp-dpi@mail.ru

Окончание аккредитации 20 января 2023 г.

До встречи на «Уникальной России»!