Бренд Maniovich AM и студия танцев и фитнеса 128 объединились для создания коллекции украшений. Капсула получила название Better than sex. Вдохновением для ее создания стала идея женского раскрепощения, отмечает Buro 24/7.

Основательница одноименного бренда украшений Александра Маниович и Мария Коваленко, идейный вдохновитель студии 128, стремились в коллекции отразить философию брендов. В нее вошли браслеты, бодичейн-колье, пояс и колье. Изделия из бисера украшают кварц, аметист и рубины.

Приобрести новинки можно в шоурумах Maniovich AM и в 128.

Ранее магазин The Dar Store и бренд Maniovich.AM выпустили совместную коллекцию керамических подставок для украшений. Соавтором коллаборации под названием Keep Safe Your Jewels стала петербуржская художница Саша Гунга.