Кластер Fashion Нub Education представит образовательный интенсив, а также серию мастер-классов и круглых столов в рамках мероприятий бизнес-форума Fashion Style Russia в новом формате, сообщает РИА МОДА со ссылкой на пресс-службу выставки.

Международная выставка одежды, обуви, аксессуаров и услуг Fashion Style Russia и группа компаний Fashion Hub Russia объявили о совместном проекте, который будет представлен на выставке в виде уникальной экспозиции Fhub Showroom, являющейся частью экосистемы национального проекта «Бренды России».

Как рассказал Георгий Ростовщиков, основатель группы компаний Fashion Hub Russia, за три дня выставки его команда расскажет о состоянии данного сектора экономики и новом формате работы на рынке.

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«Поговорим об аудите брендов, и его задачах. Презентуем федеральный проект «Бренды России». Отдельным блоком стоит программа Fashion Retail Today, в рамках которой будут организованы образовательные семинары, круглые столы и мастер-классы», — отметил он.

Команды FSR и FНub подготовили насыщенную программу для байеров, зарегистрировавшихся к участию в выставке. Она, в том числе предполагает интенсивную работу в выставочной экспозиции совместного проекта, а также практикум в РЭУ Плеханова, который выступает ключевым партнером в образовательном кластере FHub Education и экосистеме проекта «Бренды России».

Мероприятия завершатся вечерним коктейлем Buyers Night в историческом особняке П.А. Бачуриной — И.Е.Смирнова на площадке FHub showroom, который пройдет в 15-й раз, это традиционный мероприятие FHub Russia и международной Ассоциации байеров.