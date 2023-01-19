«Сотрудники сервиса объявлений «Юла» назвали долю россиян, которые считают себя стильными людьми.

В ходе опроса выяснилось, что стильными себя называют четверть жителей страны (26 процентов). По их словам, для достижения данной цели следует подбирать исключительно дорогие образы. При этом каждый пятый респондент (20 процентов) убежден, что показатель вкуса в одежде—наличие в гардеробе вещей известных брендов.

Помимо этого, 14 процентов опрошенных понимают под стилем наличие дизайнерской одежды, а девять процентов — полагают, что необходимо отдавать предпочтение базовым вещам, чтобы выглядеть в соответствии с требованиями моды.

Согласно результатам проведенного исследования, большинство опрошенных не приветствуют тренд на сандалии с носками и резиновую обувь. Также жителям страны не нравятся леопардовый принт на одежде и велосипедки.

Кроме того, респонденты отметили, что кроссовки на массивной подошве и джинсы с низкой посадкой выглядят безвкусно.