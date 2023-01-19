Журнал Lingerie представляет новый раздел, знакомящий с реальными предложениями на рынке тканей, кружева и других материалов для производства нижнего белья, купальников, домашней и спортивной одежды, сообщает пресс-служба Fashion Style Russia.

Lingerie первоначально освещал готовые коллекции белья, пляжной моды, одежды для спорта и отдыха. Постепенно издание стало знакомить читателей и с актуальной ситуацией в разработке новых тканей и материалов для производства нижнего белья и купальников.

Теперь Lingerie решил еще больше рассказывать производителям разных видов белья о том выборе, который у них есть на рынке. Так как журнал, помимо владельцев бутиков, оптовиков, ритейлеров и байеров, читают и дизайнеры, и руководители брендов, начиная с номера 73 издание вводит новый раздел, рисующий общую картину предложения в области тканей и материалов.

Новый раздел аккумулирует в первую очередь информацию о компаниях, чья продукция доступна на российском рынке, но, как международное издание, даст и более широкую панораму мирового производства.

Журнал Lingerie издается с 2004 года. Российские издание освещает коллекции, тенденции, выставки и события бельевого бизнеса, а также представляет своим читателям полезную информацию для ведения бизнеса, об истории моды и технологиях производства.

Издание является официальным информационным партнером выставок отрасли — «Интерткань», Fashion Style Russia, Unique by Mode City, Salon International de la Lingerie, Interfilière Paris, Maredamare, CPM Body & Beach, MareDimoda, Interfilière Hong Kong, Interfilière Shanghai, IATF Дубаи, Fashion World Токио, In Moda (Индия), CAF (Казахстан), «Текстильлегпром» и др.