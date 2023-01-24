По данным национальной системы маркировки «Честный знак», в 2022 году жители России купили 85,5 млн флаконов парфюмерной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было продано 67 млн упаковок.

Как говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с января по декабрь россияне потратили на духи 142,9 млрд рублей. Рост расходов в этой категории в сравнении с 2021 годом составил 30,1%. Доля онлайн-продаж в штучном выражении выросла с 9,1% в 2021 году до 12,3% в 2022 году и в денежном выражении – с 8,9% до 9,5% соответственно.

«Чаще всего в 2022 году покупатели стали отдавать предпочтение произведенным на территории России духам. Эта продукция по итогам года заняла долю в 60,7% от общего объема продаж. В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на 2,5 процентных пункта», - прокомментировал руководитель товарной группы «Духи» ЦРПТ Кирилл Волков.

Также в топ-5 стран-производителей по предпочтениям россиян в 2022 году вошли: Франция (15,9%), Испания (7,3%), Польша (5,8%) и Германия (2,4%).

Эксперты «Честного знака» составили рейтинг российских регионов по спросу на парфюмерную продукцию. За основу были взяты данные Росстата о количестве жителей субъектов РФ и информация системы маркировки о продажах парфюмерии. В топ-5 регионов по количеству проданной парфюмерной продукции на 1000 человек населения вошли:

Москва – 2492 флакона;



Московская область – 974;



Санкт-Петербург – 871;



Новгородская область – 775;



Мурманская область – 708.



Эксперты «Честного знака» подсчитали, что на 9 января 2023 года в обороте находилось более 136 млн флаконов парфюмерной продукции. Данных объемов достаточно, чтобы покрыть спрос россиян более чем на год. При этом на рынок продолжает поступать парфюм как отечественного, так и импортного производства.