2–5 февраля 2023 года на Тишинской площади состоится очередной сезон специализированной выставки-продажи «Гранд Текстиль», сообщают организаторы.

Гранд Текстиль - это масштабная выставка-ярмарка, представляющая все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, кружево, куклы, всевозможные материалы, ткани, аксессуары для рукоделия и многое другое.

В разделе "Модный сад" известные дизайнеры и начинающие модельеры устраивают показы своих новых сезонных коллекций. Многообразие рисунков, цветов, фактур тканей и отделки используемых дизайнерами для современной, красивой и функциональной одежды, способствует созданию индивидуального образа покупательниц.

 Большой раздел выставки посвящен винтажным нарядам. Антикварные платья из брюссельского кружева,  коктейльные расшитые бисером платья 20-х-40-х годов, одежда времен НЭПа и платья New Look уютно соседствуют в экспозиции выставки со старинными крестьянскими рубахами 19 века, паневами, шушпанами, душегреями из комплектов  национальных костюмов различных областей России. Не остаются в стороне мастера, создающие современную одежду с элементами традиционного народного костюма. По музейным  старинным лекалам и выкройкам они шьют одежду на основе традиции, но модную и стильную, идеально вписывающуюся в современные тренды и интересную  всем поколениям модниц.

 Вы совершите увлекательное путешествие в мир старинных и современных  дамских рукоделий. Будут представлены образцы и схемы для вышивки лентами и шелком,  шерстью и бисером. Богатый ассортимент тканей - узбекский шелк, иранский бархат, японский хлопок, ивановский ситец и современные технологичные  материалы помогут рождению новых творческих идей.  Все для шитья, набойки, батика, ткачества, а также аксессуары для создания кукол вы найдете в разделе "РУКОДЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». 

В дни выставки состоится конкурс текстильных кукол и игрушек ЗаБаВА. Авторы представят работы проведут беседы, мастер-классы и лекции. Поделятся своими знаниями и секретами мастерства.

Разделы выставки:

    • Дизайнерская одежда и аксессуары

    • Работы народных мастеров

    • Сценический костюм

    • Текстильные куклы, игрушки, подарки

    • Винтажные наряды и ретроодежда

    • Головные уборы

    • Ткани

    • Текстиль для дома

    • Современное и старинное кружево

    • Вышивка

    • Ткачество

    • Батик

    • Войлок

    • Лоскутное шитьё

    • Материалы для рукоделия и творчества

    • Специализированные книги и журналы

Организатор: выставочная компания «Антарес Экспо».

Место проведения: г. Москва, Тишинская площадь, д. 1 (м. «Белорусская»).

Время проведения: 2–5 февраля 2023 года.

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