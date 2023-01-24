2–5 февраля 2023 года на Тишинской площади состоится очередной сезон специализированной выставки-продажи «Гранд Текстиль», сообщают организаторы.

Гранд Текстиль - это масштабная выставка-ярмарка, представляющая все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, кружево, куклы, всевозможные материалы, ткани, аксессуары для рукоделия и многое другое.

В разделе "Модный сад" известные дизайнеры и начинающие модельеры устраивают показы своих новых сезонных коллекций. Многообразие рисунков, цветов, фактур тканей и отделки используемых дизайнерами для современной, красивой и функциональной одежды, способствует созданию индивидуального образа покупательниц.

Большой раздел выставки посвящен винтажным нарядам. Антикварные платья из брюссельского кружева, коктейльные расшитые бисером платья 20-х-40-х годов, одежда времен НЭПа и платья New Look уютно соседствуют в экспозиции выставки со старинными крестьянскими рубахами 19 века, паневами, шушпанами, душегреями из комплектов национальных костюмов различных областей России. Не остаются в стороне мастера, создающие современную одежду с элементами традиционного народного костюма. По музейным старинным лекалам и выкройкам они шьют одежду на основе традиции, но модную и стильную, идеально вписывающуюся в современные тренды и интересную всем поколениям модниц.

Вы совершите увлекательное путешествие в мир старинных и современных дамских рукоделий. Будут представлены образцы и схемы для вышивки лентами и шелком, шерстью и бисером. Богатый ассортимент тканей - узбекский шелк, иранский бархат, японский хлопок, ивановский ситец и современные технологичные материалы помогут рождению новых творческих идей. Все для шитья, набойки, батика, ткачества, а также аксессуары для создания кукол вы найдете в разделе "РУКОДЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ».

В дни выставки состоится конкурс текстильных кукол и игрушек ЗаБаВА. Авторы представят работы проведут беседы, мастер-классы и лекции. Поделятся своими знаниями и секретами мастерства.

Разделы выставки:

Дизайнерская одежда и аксессуары



Работы народных мастеров



Сценический костюм



Текстильные куклы, игрушки, подарки



Винтажные наряды и ретроодежда



Головные уборы



Ткани



Текстиль для дома



Современное и старинное кружево



Вышивка



Ткачество



Батик



Войлок



Лоскутное шитьё



Материалы для рукоделия и творчества



Специализированные книги и журналы



Организатор: выставочная компания «Антарес Экспо».

Место проведения: г. Москва, Тишинская площадь, д. 1 (м. «Белорусская»).

Время проведения: 2–5 февраля 2023 года.