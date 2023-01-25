2 и 3 марта в Петербурге во дворце Сухозанета пройдёт модное событие «CGD Fashion Show 3.0» в результате коллаборации Дома Журналиста и Центральной Галереи Дизайнеров.

Демократичный эксклюзив- новое симбиоз, созданный Центральной Галереей Дизайнеров, где собраны коллекции творцов моды и стиля нашей страны.

Коллаборация с Домом Журналиста создана для того, чтобы дать возможность дизайнерам представить свои коллекции и рассказать об истории их создания и себе в целом, а ещё, познакомиться с интересными людьми, которых объединяет любовь к моде и искусству. Этот союз создан в эпоху нового времени.

Именно сейчас тот самый момент, когда необходимо импортозамещение ушедшим брендам, путем знакомства потребителей с внутренним рынком.

Создать площадку с привлечением СМИ, поддержкой государственных деятелей для демонстрации, по-настоящему значимых для нашей страны, коллекций российских дизайнеров — это самое правильное решение, считают организаторы.

Молодой проект уже получил широкую известность и заручился поддержкой весомых партнёров: «Мировые лидеры», «Собака.ru», «КАМЕРГЕР Magazine», международные медиа холдинги «Citi Style Life» и «GEO.PRO», а также Промышленной Палаты, Ассоциацией «Палата Текстиля и Моды».



