"City Style Life"- международный информационный медиа-холдинг, основателем и генеральным директором которого является Руслан Газямов.

На портале рассказывается о самых интересных мероприятиях не только крупных городов Казахстана, но и России, так как изначально "City Style Life" был образован в Алматы. Теперь его читают во многих странах мира, именно поэтому его по праву считают международным.

Издание освещает самые разноплановые события, начиная от пресс-показов новейших кинокартин, не вышедших ещё в прокат, и заканчивая закрытыми светскими вечеринками и показами мод.

"Мы освещаем всевозможные культурные форумы, выставки картин, музыкальные фестивали, а также особое внимание уделяем концертам и интервью со звёздами. "City style life" позволяет своим читателям не только знать о прошедших мероприятиях, но и быть в курсе предстоящих ивентов, тем самым, мы держим руку на пульсе именно для аудитории.",-делится Руслан.