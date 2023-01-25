Неделя моды в Париже активно показывает тренды на весну и лето 2023. Пайетки, блестки и мини мы будем наблюдать чаще и больше после дутых бомберов и длинных пальто. Голые платья и топы так же показали многие бренды. Поэтому весной ожидаем не только тепла, но и много одежды для вечеринок.

Показ Schiaparell отличился выходом Кайли Дженнер в черном обтягивающем платье с пришитой головой льва спереди. Кайли была гостем на этом показе, но обсуждают её больше, чем всю коллекцию, где ещё были голова волка и леопарда. Однозначных реакций на этот выход ожидать не стоило. Образ раздулся в одну из самых обсуждаемых тем, про которую не написал даже ленивый.

Ничего криминального в коллекции нет. Задумка отсылает к аллегориям из «Божественной комедии» Данте. Процесс создания голов животных был тоже продемонстрирован. Для отсутствия вопросов бренд показал, что все детали были созданы полностью из искусственных материалов.

Раскритиковать нашлось много кому, но и защита платья не уступала. Модель Ирина Шейк, которая вышла на подиум в таком же образе, восторгается работой дизайнеров платья. В социальных сетях она благодарит за возможность представить ей именно этот наряд.

Споры в интернете не утихают и по поводу того, кому это образ идёт больше. Одна часть бескомпромиссно уверена, что платье Ирине Шейк подходит максимально. Кто-то говорит о «бракованной» голове льва у Кайли Дженнер. В любом случае этот вопрос вкусовщины со временем будет затихать, так как выходы в таких нарядах на какое-то время утихнут.

Животные и анималистичный принт - не из нового, что появляется на обложках журналов, в рекламных компаниях и в коллекциях на подиуме.

На фэшн-сьемках участвовали коты, лошади, голуби и другие животные. В 2013 году были собаки, которые стали не фоном, а примерили на себе костюмы бренда Acne.

В 2021 году Vogue Italia выпустил номер с семью обложками с животными. После долгих месяцев карантина журнал таким образом предлагал сконцентрироваться на экологичесикх проблемах. На обложках были овечки, щенки, пчелы, волки, мыши и пантеры.

Отношение к анималистике может быть разным. От непонимающего и негативного до восторженного и уместного.

Природой вдохновляются, и именно оттуда можно взять самые удачные решения для внедрения в свои коллекции. Главное - не только заимствововать у неё хорошее, но и относиться с благодарностью.