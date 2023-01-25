Аналитический центр НАФИ 20 января 2023 года провел опрос с целью выяснить востребованность бывшей в употреблении одежды среди российских потребителей. В опросе участвовали 2821 человек (мужчины и женщины старше 14 лет из всех субъектов РФ).

Согласно результатам исследования, 34% опрошенных подтвердили, что покупали одежду в комиссионных магазинах или в секонд-хендах. Еще 31% рассматривает такую возможность. Среди этой части респондентов почти равное количество мужчин и женщин (30 и 31% соответственно), наибольший процент (37%) относится к возрастной группе 35–44 года.

30% участников опроса не планируют переходить на покупку подержанной одежды.

В прошлом году был зафиксирован повышенный интерес к секонд-хендам. Так, анализ операций по банковским картам клиентов МКБ за 7 месяцев 2022 года показал, что количество покупок в секонд-хендах и комиссионных магазинах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем в 2,5 раза.

Эксперты отмечают, что покупка б/у одежды объясняется не только стремлением к экономии, но и соответствует глобальному тренду экологичности и осознанного потребления, который становится особенно популярным среди молодежи.