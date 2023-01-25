Группа компаний «Рики», известная по анимационным франшизам «Смешарики» и «Фиксики», в 2023 году запустит собственную линейку одежды и обуви в партнерстве с несколькими российскими производителями, сообщил РБК.

Проект находится на стадии обсуждения, но уже известно, что продукция будет ориентирована не только на детей, но и на взрослых. К реализации нового направления планируется подключить российских дизайнеров. Ожидается, что основой для оформления изделий станут узнаваемые образы персонажей флагманских продуктов компании.

Помимо fashion-направления, производитель «Смешариков» также готовится усилить музыкальный сегмент бизнеса. В частности, рассматривается деятельность в области цифровой дистрибуции песен из мультсериалов, в том числе «Фиксиков» и «Малышариков», на стриминговые платформы.

Накануне управляющий директор ГК «Рики» Юлия Немчина предположила, что у российской мультипликационной индустрии могут возникнуть трудности в связи с истечением сроков действия лицензий на западное ПО, используемое для создания анимации. По ее расчетам, парка техники, которым сейчас располагает компания, хватит максимум на три года.

Среди других актуальных вызовов для «Рики» — усложнение процесса реализации прав на контент за рубежом, сокращение международных сделок до 25–30% и приостановка переговоров с рядом зарубежных партнеров.