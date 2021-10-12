До 1 ноября продлится прием заявок на VIII Всероссийский конкурс дизайнеров одежды PROfashion Masters. Более семи лет организаторы проекта – издательский дом PROfashion и международная текстильная компания «Ткани Престиж» – помогают индустрии моды найти и развить молодые таланты в области создания модной одежды. В новом сезоне проекта оценивать и отбирать лучших начинающих дизайнеров будут такие известные эксперты моды как Людмила Норсоян (Fashion Factory School), Светлана Тегин (Tegin Fashion House), Станислава Нажмитдинова (Агентство Штаб), Галина Истомина (Выставка CPM), Ольга Грассер (Конструкторское бюро Grasser), Александра Калошина (Solstudio Textile Design, Radical Chic) и другие.

Неизменной темой конкурса является создание мини-коллекции верхней одежды, включая разработку эскизов, подбор материалов, соответствующих актуальным трендам, а также самостоятельный отшив всей капсулы для презентации на подиуме. Финальный смотр работ и оглашение результатов проекта традиционно состоится на площадке крупнейшей деловой выставки моды Восточной Европы и Центральной Азии CPM – Collection Premiere Moscow в ЦВК «Экспоцентр» в конце февраля 2022 года.

В новом сезоне конкурсанты, по традиции, получат все ткани для работы над коллекцией бесплатно, а два выбранных экспертным жюри финалиста разделят между собой главный денежный приз – 200 000 рублей. Кроме того, новый партнер PROfashion Masters – производитель современных утеплителей C2 GROUP предоставит возможность участникам поработать с утеплителем Слайтекс, разработанным для outdoor, спортивной, форменной, детской и спецодежды; автор лучшей модели получит специальный приз – 50 000 рублей.

PROfashion Masters – уникальный конкурс, обеспечивающий участникам прямую коммуникацию с производствами, байерами и медиа. Конкурсное задание, по своей сути, моделирует рядовую ситуацию из жизни промышленного дизайнера. Именно поэтому проект адресован в первую очередь студентам и выпускникам: для них это уникальная возможность попробовать силы в дизайне готовых изделий, обрести полезные контакты или получить приглашение на стажировку.

Заявки принимаются до 1 ноября 2021 года на сайте: https://fashion-masters.ru/