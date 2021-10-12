Выпускница флорентийской модной школы Polimoda Ольга Васюкова показала новую весенне-летнюю коллекцию своего бренда Red September. Главным источником вдохновения для дизайнера стали детские воспоминания об увлекательном лете своей юности.

Именно поэтому многие вещи в коллекции навеяны советскими санаториями. Отсюда – принты, найденные на винтажных советских марках, головные уборы в форме совмещенных кепок и косынок, как носили советские женщины на пляжах, и даже красочные рисунки на косухах, брюках и юбках-плиссе, составленные из пивных этикеток, пишет Harper’s Bazaar.

Отдельного внимания заслуживает принт словно с тех кружевных салфеток или хлопковых косынок, которыми бабушки накрывают дорогие сердцу вещи. Также дизайнер нашла и оцифровала марки, посвящённые Олимпиаде-80, и разместила на вещах изображение парящих в воздухе спортсменов, отмечает MainStyles.ru.

Главным фаворитом нового сезона для Red September стал деним. Из джинсы выполнены брюки-трубы, похожие на рабочую униформу, юбки и платья. Впервые бренд представил и линию аксессуаров серебряные кольца, подвески, браслеты, каффы и даже кейс для Airpods.