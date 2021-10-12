Райан Гослинг, известный по фильмам «Драйв», «Ла-Ла Ленд» и «Бегущий по лезвию 2049», стал амбассадором часового бренда TAG Heuer. Для канадского актера, известного по таким фильмам, как «Драйв», «Дневник памяти» и «Ла-Ла Ленд», это первая за всю карьеру роль амбассадора.

«Каждый кадр с ним наполнен символами до такой степени, что ощущается почти как артхаусное кино. Даже когда у него не так много слов, Гослинг выражает собой нечто очень мощное», – приводит Buro 24/7 слова исполнительного директора TAG Heuer Фредерика Арно.

Актер лично выбрал именитого фотографа Пари Дуковича и работал с ним на каждом этапе творческого процесса. В итоге получился эффектный фотоматериал, вдохновленный личным желанием Гослинга сделать кампанию непохожей на другие.

Как отмечает «Коммерсантъ», на кадрах Райан запечатлен с часами из обновленной коллекции TAG Heuer Carrera, в которую включены четыре стальные модели: трехстрелочники с индикаторами даты Carrera Date 29 mm и Carrera Date 39 mm, Carrera Day Date 41 mm с дополнительным индикатором дня недели (каждая из этих моделей представлена в четырех версиях с циферблатами разных цветов, на ремешке или стальном браслете) и Carrera Twin-Time 41 mm с функцией второго часового пояса (последняя представлена в единственной версии с синим циферблатом и на браслете).

«TAG Heuer – это неизменная классика, эталон часового мастерства на протяжении более ста шестидесяти лет. Партнерство с компанией такого уровня было моим естественным решением. И в целом я сейчас много думаю о времени: мои дети быстро растут, поэтому я часто посматриваю на часы», – цитирует Esquire актера.