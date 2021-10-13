14-15 октября в Ивановской области пройдет Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности «Мануфактура 4.0». Предварительная регистрация участников открыта на сайте. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В этом году локацией для Форума станет арт-резиденция железнодорожного вокзала города Иваново. Основная тематика мероприятия – «Трансформация легкой промышленности и индустрии моды: технологические и экологические тренды». В течение двух дней для участников пройдет серия треков, задуманных как площадки для обсуждения самых острых вопросов в постоянно меняющихся условиях рынка легкой промышленности. Это внедрение новых технологических решений, маркетинг и поиск рынков сбыта, экспорт продукции, цифровизация процессов, адаптация к новым потребительским моделям, экологические тренды и другие вопросы.

Своим опытом с участниками форума поделятся эксперты федерального и регионального уровня. Они осветят вопросы выхода на новые рынки, продвижения с помощью коллабораций и маркетплейсов, инструментов поддержки предприятий, локализации зарубежных производств.

Главным мероприятием Форума станет пленарная сессия, которая состоится во второй день в интерактивном формате. Ключевые спикеры отрасли совместно с участниками обсудят, как и куда должен двигаться российский легпром, а также будут озвучены успешные кейсы развития и коллабораций.

К участию в деловой программе Форума приглашены представители ведущих предприятий отрасли лёгкой промышленности, федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов и банковских структур, розничных компаний, СМИ, аналитиков, экспертов российского и международного уровня.

Более подробно с программой Всероссийского отраслевого форума легкой промышленности «Мануфактура 4.0» можно ознакомиться здесь.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, отраслевой форум легкой промышленности в третий раз будет проходить в Ивановской области. Регион по праву является текстильной столицей страны, здесь сосредоточено более 2,7 тысяч производственных предприятий, развиваются профессиональные компетенции. На территории Ивановской области создана ОЭЗ «Иваново» с основной специализацией в сфере текстильного производства, где будут размещены предприятия легкой промышленности с использованием современных технологий. Привлечение делового отраслевого сообщества в область способствует развитию кооперации предприятий, расширению деловых связей.