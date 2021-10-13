Представители Сбера обсудят актуальные тенденции в отрасли и поделятся возможностями экосистемы для решения клиентских задач. Финансирование, новые лизинговые продукты, предложения по факторингу, услуги по повышению операционной эффективности и разработке цифровой стратегии, возможности маркетплейсов — то немногое, что может предложить своим клиентам экосистема Сбера.

Повышение эффективности деятельности невозможно без долгосрочной стратегии развития компании. Двигаясь вперед клиенты ставят перед собой разные цели: оптимизация затрат, наращивание объемов производства, повышения качества и ассортимента продукции, решение экологических вопросов. Сбер и компании экосистемы предлагают клиентам комплексный подход от поиска нужных специалистов и разработки стратегии, инвестиционного кредитования и лизинговых продуктов, до управления торговой задолженностью и реализации продукции. И все это в оптимальные сроки с учетом индивидуальных особенностей каждой компании. Выстраивая работу с клиентом, Сбер и компании экосистемы активно сочетают предлагаемые условия с возможностями мер государственной поддержки, обеспечивая максимально эффективную структуру сделки для своих клиентов.

В деловой программе форума примут участие Алла Сбитнева, исполнительный директор Департамента развития В деловой программе форума примут участие Алла Сбитнева, исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка; Дмитрий Калинин, АО «Сбербанк Лизинг»; Андрей Соколов, ООО «Сбербанк Факторинг»; Сергей Лозинский, консалтинговая компания Strategy Partner; Иван Бугай, ООО «Маркетплейс» (СберМегаМаркет).