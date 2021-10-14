Валентин Юдашкин – постоянный участник Недели моды в Париже. В этом году свою новую коллекцию он представил прямо из Москвы – показ прошел в digital-формате.

В новом сезоне дизайнер искал вдохновение в творчестве испанского художника и графика Хуана Миро. Работы Миро обладают свежестью и легкостью восприятия цвета. Это дало кутюрье возможность вернуться в эпоху начала ХХ века и переосмыслить образы, сохранив легкость, воздушность и простоту, присущие творчеству художника. Несмотря на минималистичный подход, ключевой задачей было сохранить ДНК модного Дома – цветовое разнообразие, использование вышивки, сложных драпировок и многослойности.

В частности,в коллекцииц можно найти расслабленные блейзеры-кимоно, широкие брюки палаццо, струящиеся платья, юбка-карандаш с высоким разрезом в сочетании с кроп-жакетом – современные и невероятно элегантные одновременно. Вышивка на платьях создана как живописные полотна художника, а бежевый цвет символизирует женское тело – полотно художника.

В коллекции представлены новые технологичные хлопковые ткани, используемые после вторичной переработки, а также смешанные ткани, такие как хлопок с шерстью, хлопок с шелком. Кроме того, дизайнер представил вещи из шифона, муслина, газара и шелкового тюля.

Дополнили образы моделей фирменные аксессуары из кожи Valentin Yudashkin.