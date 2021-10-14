Несмотря на то, что Недели моды в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке в этом сезоне впервые за время пандемии прошли в традиционном формате, некоторые бренды решили не принимать в них участия и показать свои новые коллекции отдельно. Так поступила и креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон.

Впервые за последние 20 лет шоу бренда прошло не в Париже, а родном для него Лондоне. Специально для презентации на крыше одного из зданий британской столицы построили прозрачный купол с видом на весь мегаполис. Локация была выбрана не случайно – лондонское небо стало лейтмотивом коллекции. Причем во всех его проявлениях: будь то кристальная голубизна, шторм или закат.

«В основе принтов новой коллекции – фотографии, снятые прямо из студии: нам повезло наслаждаться лучшими видами города, от собора Святого Павла до Лондонского глаза. Мы наблюдали за погодой, замечали, как меняется форма и оттенки облаков от рассвета до заката, запечатлевали небесные узоры, от чистых голубых до штормовых. Это и привело меня к образу новой женщины McQueen», – приводит Harper’s Bazaar слова Сары Бертон.

В коллекцию вошли костюмы с деталями-молниями, жакеты и блузы с фантазийными рукавами-безе, приталенные тренчи и платья, а также брюки с молниями вместо стрелок, асимметричные юбки из тюля и наряды из сочетания денима и кожи. Кроме того, бренд показал платья с бахромой, напоминающие знаменитое Oyster Dress Маккуина, платья-пиджаки с объемными рукавами, а также платья из тафты и тонкого шелка с открытой спиной, которые напомнили Саре Бертон деним из осенней коллекции Alexander McQueen 1996 года, отмечает The Blueprint.

Закрыла показ супермодель Наоми Кэмпбелл. Она появилась на подиуме в черном платье с укороченным жакетом и пышной асимметричной юбкой с подолом, удлиненным сзади. Образ завершал полупрозрачные ботфорты, украшенные камнями.