В эту субботу, 16 октября, в Фонде поддержки и развития современного искусства Ruarts откроется выставка Lady Dior As Seen By, посвященная сумке Lady Dior.

Проект был запущен в 2011 году: тогда в Японии современные художники, фотографы и скульпторы впервые показали свои интерпретации культовой модели, вошедшей в историю дизайна. Впоследствии выставка путешествовала по всему миру, побывала в Берлине, Дюссельдорфе, Милане, Сеуле, Сан-Паулу, Пекине и Шанхае и наконец добралась до российской столицы, пишет Harper’s Bazaar.

На экспозиции будет представлено 90 арт-объектов: 36 скульптур и 54 фотография от 70 авторов, в числе которых Паоло Роверси, Патрик Демаршелье, Питер Линдберг и специально приглашенные для московского проекта молодые российские художники: Даниил Антропов, Анастасия Прахова, 01001011 Студио, 0331C, Александр Егоров, Даша Трофимова и Алексей Киселев. Каждый из них, используя различные приемы и техники, превратил знаковую модель французского Дома в уникальный арт-объект.

Как отмечает AD Magazine, скульптор Даниил Антропов превращает Lady Dior в форму для гипсовой отливки, российский фотохудожник Александр Егоров рассуждает на тему сверхпотребления и эстетики несовершенства и «деконструирует» сумку с помощью цифровых технологий, а граффити-художник 0331с испытывает Lady Dior на прочность, вооружившись своими традиционными инструментами – огнем и огнетушителем.

Сокуратором московской выставки стала Нина Гомиашвили, куратор и основатель одной из первых московских профессиональных фотогалерей «Победа».

Сумка Lady Dior была создана в 1995 году и в одно мгновение превратилась в предмет модного культа, когда первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила ее принцессе Уэльской Диане. Сумка стала фаворитом и неизменным аксессуаром принцессы, в 1996 году с согласия Дианы была переименована в Lady Dior.

Экспозиция будет работать до 30 ноября. Билеты доступны по ссылке.