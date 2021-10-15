В Иванове 14 октября начал работу Всероссийский отраслевой форум «Мануфактура 4.0», объединивший профессиональное сообщество российской легкой промышленности. На торжественной церемонии открытия заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров обозначил цель форума – задать вектор для создания сильной отраслевой команды.

«Одна из болевых точек отрасли, которую нам необходимо «вылечить» – это разобщенность, нам нужно становиться единомышленниками, – подчеркнул замминистра. – Подотрасли, отдельные предприятия, отдельные программы существуют обособленно. Но соперник у нашего легпрома – не российский конкурент, а дешевая импортная продукция.

Сегодня отрасль показывает рост: экспорт отечественной продукции вырос за период январь-август этого года по сравнению с таким же периодом прошлого на 27,2%, импорт – на 18,2%. Производство нетканых материалов выросло в абсолютном значении на 27%, синтетических тканей – на 14%, трикотажа – на 12%, хлопчатобумажные ткани показали стабильность производства по отношению к прошлому году. И сейчас наша задача сохранить стабильность работы предприятий легкой промышленности и обеспечить устойчивое развитие отрасли».

Также замминистра отметил важную тенденцию: спрос на получение субсидий для технического перевооружения предприятий вырос в пять раз. Но при этом Олег Бочаров напомнил, что государство переходит на эффективное бюджетирование: «Важно оперативно реагировать: своевременно оформлять заявки по лизингу, предоставлять документы, иначе все неиспользованные средства, выделенные на господдержку, будут уходить обратно в бюджет».

На открытии форума заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева поблагодарила Минпромторг России за поддержку региональных инициатив, в частности, перевод авторитетного отраслевого мероприятия в Ивановскую область. Открывая экспертную сессию «Трансформация легкой промышленности и индустрии моды: технологические и экологические тренды» зампред отметила, что Ивановская область по-прежнему является центром текстильной промышленности. «Сегодня наши предприятия активно перестраиваются. Встраиваются в те процессы, которые происходят в отрасли. Это создание и реализация пилотных проектов по ресайклингу, новые подходы в разработке изделий и дизайне, новые механизмы продвижения продукции через интернет-каналы продаж, работа, связанная с подготовкой кадров», – рассказала Людмила Дмитриева.

Сбер выступил партнёром Всероссийского форума лёгкой промышленности «Мануфактура 4.0». В ходе выступления исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева рассказала об инвестициях в отрасль и необходимости не только роста, но и изменения их структуры. По словам спикера современные реалии таковы, что без стратегии и маркетинговых исследований рынка оставаться успешным через 5-10 лет будет невозможно.

«Я неоднократно подчеркиваю, что инвестиции должны быть качественными. Инвестиции должны быть под оцифрованную стратегию, которая поможет в поиске новых ниш и каналов сбыта и позволит уйти от жесткой конкуренции на традиционных рынках продукции и технологий», — подытожила Алла.

После торжественного открытия состоялась экспертная сессия, модератором которой стал известный российский модельер Игорь Чапурин, а затем участники продолжили работу на трех тематических треках-площадках, посвященных ключевым проблемам отрасли.

Светлана Мельниченко, президент Палаты текстиля и моды, педагог ГБНОУ «Академия цифровых технологий» озвучила на одной из площадок актуальный вопрос подготовки кадров: «Промышленность сегодня не будет ждать пять лет, чтобы мы подготовили специалиста. Нужно обращать внимание на краткосрочные программы с прицелом на вектор развития отрасли в ближайшие 5-10 лет. Мы должны также переподготовить руководителей предприятий, потому что зачастую в легкой промышленности руководители – это люди, пришедшие извне. Необходимо менять федеральные государственные образовательные стандарты вслед за запросом промышленности. Мы должны успевать за цифровизацией, за тем темпом, что задает нам жизнь, чтобы оставаться востребованными и конкурентоспособными».

Специалисты обсудили финансовую поддержку отрасли, использование лизинговых инструментов, сотрудничество с международными компаниями, затронули тему новых технологий по переработке и вторичному использованию сырья, поделились опытом в преодолении технологического отставания и работу в условиях нестабильности рынка.

Присоединиться ко Всероссийскому отраслевому форуму «Мануфактура 4.0» можно онлайн на www.ruslegprom.ru/forum/.