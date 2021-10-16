Дизайнерский проект Front анонсировал запуск собственной линии трикотажа к зимнему сезону.

В коллекцию вошли вязаные матроски тонкой и толстой вязки в традиционном сочетании цветов – молочно-белого и морского синего. «Мы любим все матроски и те, что на фотографиях с детского утренника, и те, что на семейных портретах семьи Романовых, и те, с которыми Коко Шанель ворвалась в мировую моду 100 лет назад», – приводит Buro 24/7 слова команды проекта.

Другим изделием из линейки вязаного трикотажа стали «косынки-рябинки» из мягкого жаккарда в сером и белом исполнении, разработанные дизайнером детской одежды Аней Толстой. Также в дропе можно найти мохеровые свитера – белые, хаки и белые в чёрных пятнышках – от Sasha Gapanovich и вязаные аксессуары – гольфы выше колена, перчатки выше локтя, балаклава на пол-лица – от экспериментального трикотажного бренда SL1P, пишет РИА Мода.

Front – проект, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции и на их основе создают основе современные вещи, будь то одежда, аксессуары или товары для дома.