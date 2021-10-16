Поддерживая идею инклюзивности, Levi’s анонсировал расширение размерного ряда женских моделей джинсов. Как пишет Wonderzine, тперь на сайте марки можно приобрести plus-size варианты классических прямых и узких брюк с высокой посадкой в синем и чёрном оттенках.

«Знаковые джинсы представлены в расширенном размерном ряду, чтобы дать возможность подчеркнуть любой силуэт. Это все те же классические фиты различных оттенков и обработок. Ведь джинсы созданы, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в течение всего дня», – отметили представители бренда.

В расширенной ассортиментной линейке представлены женские джинсы-скинни, джинсы прямого кроя и другие классические модели: High Rise Skinny Jeans, Ribcage Straight Ankle, High Rise Straight Jean. Высокотехнологичный материал, используемый при производстве модели, хорошо тянется, обеспечивая свободу движений. Большим плюсом является отличная посадка, которая сохраняет форму даже после активного дня, пишет Fashion United.

Помимо джинсов, бренд также включил в ассортимент Levi’s Plus джинсовую куртку The Trucker Jacket.

Линия Levi’s Plus доступна на официальном сайте бренда.