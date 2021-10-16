14 октября 2021 года казахстанский бренд одежды Global Nomads в партнерстве с Kazakh Tourism и национальной федерацией клубов ЮНЕСКО запускает Первый открытый конкурс молодых дизайнеров Global Nomads Fashion Awards. Он продлится до 10 февраля 2022 года.

Как отметила инициатор мероприятия - известный предприниматель, основатель брендов одежды Mimioriki и Global Nomads Инна Апенко, основная тема конкурса - современный кочевник через призму прошлого, настоящего и будущего.

Мы как бренд давно исследуем тему страновой идентичности Казахстана, пытаясь осмыслить кочевое наследие нашего народа как источник силы и вдохновения в мире цифрового будущего.

Страны сегодня соревнуются своими брендами и лежащими за ними ценностями, а бренды и их креативные продукты создаются нами - людьми!

В рамках конкурса предлагаем молодым творческим ребятам присоединиться к осмыслению кода современного кочевника и как итог создать совместные коллаборационные коллекции, отражающие ДНК Казахстана, - сказала она.

Страны сегодня соревнуются своими брендами и лежащими за ними ценностями, а бренды и их креативные продукты создаются нами - людьми! В рамках конкурса предлагаем молодым творческим ребятам присоединиться к осмыслению кода современного кочевника и как итог создать совместные коллаборационные коллекции, отражающие ДНК Казахстана, - сказала она. Для меня этот конкурс не столько поиск новых талантов, сколько новый подход к выявлению свежих взглядов на осознание нас самих. Как мы видим себя в разнообразии казахстанских ландшафтов, этносов и культур, как можем представить себя миру посредством своего внешнего вида, одежды, аксессуаров, - говорит Кайрат Садвакасов, член правления АО «Национальная компания «Kazakh tourism».

Своей точкой зрения о конкурсе поделился и Серкан Аязбаев, вице-президент Казахстанской федерации клубов ЮНЕСКО, член Союза дизайнеров Республики Казахстан:

Мы решили поддержать этот конкурс, поскольку у нас совпадают основные задачи - сохранение культурного и природного наследия Казахстана, участие в достижении устойчивого развития, пропаганда уникальности личности, свободы и развития потенциала человека.

В конкурсе могут участвовать специалисты из стран СНГ в возрасте от 16 до 35+ лет: дизайнеры, художники по текстилю, графические дизайнеры, digital-дизайнеры и другие мастера креативной индустрии. Участие бесплатное.

Всего заявлено пять номинаций:

1) Digital fashion;

2)Travel set;

3) Street Style;

4) "Дизайн футболок";

5) "Аксессуары и сувениры".

Самый яркий и креативный участник получит Гран-при конкурса - один миллион тенге на обучение, создание или продвижение своих работ.

Победитель в каждой из пяти номинаций сможет создать коллаборации с брендом одежды Global Nomads на условиях участия в прибыли от продаж. При этом затраты на выпуск коллекции возьмет на себя организатор.

Пятнадцать финалистов конкурса получат приглашение на финальное fashion-show для презентации своих конкурсных работ.

Отборочный этап пройдет в онлайн-формате на сайте проекта globalnomadsawards.com.

Прием заявок будет происходить в два этапа:

эскизная часть - до 20 декабря;

окончание приема заявок (фото живых образцов) - до 20 января.

Результаты конкурса будут объявлены в феврале.

Также всех участников ждет образовательная программа с ведущими экспертами индустрии моды, туризма, устойчивого развития, которая не только позволит максимально точно выполнить конкурсное задание, но и усилить компетенции участников проекта как внутри профессии, так и в смежных специальностях.

В жюри и экспертную команду конкурса вошли гуру модной индустрии: Андрей Бурматиков, международный fashion-консультант, креативный директор линии одежды BURMATIKOV for Faberlic; Александр Шумский, президент национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia; Айнур Турисбек, известный казахстанский дизайнер; Айгуль Жансерикова, директор Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства.

Результаты конкурса будут объявлены в феврале. Также всех участников ждет образовательная программа с ведущими экспертами индустрии моды, туризма, устойчивого развития, которая не только позволит максимально точно выполнить конкурсное задание, но и усилить компетенции участников проекта как внутри профессии, так и в смежных специальностях. В жюри и экспертную команду конкурса вошли гуру модной индустрии: Андрей Бурматиков, международный fashion-консультант, креативный директор линии одежды BURMATIKOV for Faberlic; Александр Шумский, президент национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia; Айнур Турисбек, известный казахстанский дизайнер; Айгуль Жансерикова, директор Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства. Со времен последнего великого переселения народов кочевье стало важной движущей силой цивилизационного процесса. Новые пространства, знания и культуру развивало человечество. Сейчас, преодолев физические границы реальности, цифровое кочевье стало непрерывным глобальным процессом. Виртуальное пространство не знает границ, не имеет языковых барьеров, свободно от предрассудков. Современный дизайн, мода и музыка стали синтетической средой культурного путешествия поколений. Это беспрецедентное пространство для творчества и самореализации, поиска своей идентичности в бескрайности разнообразия, - говорит Андрей Бурматиков.

Цифровые кочевники в XXI веке на новом уровне возрождают образ жизни кочевников древности в ситуации, связанной с бурным развитием цифровых технологий и становлением информационного общества.

Они выбирают путешествие как поиск новых смыслов, изучение мира, а их номадические предметы компактны и удобны, всегда находятся в личных вещах и используются в любой момент времени.



Как поясняют организаторы конкурса, темпы технического прогресса достигли уровня, когда перемещение почти в любую точку земного шара становится доступным и занимает относительно небольшое время.

При этом средства передачи информации также развились до уровня, когда подключение к интернету возможно практически из любой точки планеты. В этой ситуации ключевую роль начинают играть новые медиа.



В связи с этими факторы поведения путешественников изменяются, целью путешествия становятся не собственно впечатления, а рефлексия над ними, возможность коммуникации с окружающим миром с помощью текста, видео- и фотоматериалов. Таким образом, цифровые кочевники, а современных путешественников несомненно можно отнести к ним, презентуют себя и по факту создают миф о себе.



Но изучение и продвижение невозможно без истории, наследия. Поэтому мы обращаемся к истокам, ищем смыслы и посылы прошлого, ведь история богата данными, которые содержат много важных аспектов осознанного и экологичного потребления и образа жизни кочевников.

Проект разработан с учетом интересов устойчивого развития и направлен на формирование нового общественного сознания путем обращения к историческим, культурным, духовным истокам и ценностям предков.

Global Nomads Fashion Awards - это проект, который изменит сознание, даст импульс новой жизни и откроет двери в будущее, собрав в себе все самое ценное из прошлого и настоящего, - призывает к участию идеолог проекта и его исполнительный директор Ирина Нечаева.

Организаторы - компания Global Nomads, АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» и Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО выражают надежду, что конкурс станет ежегодным.