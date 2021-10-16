В Милане прошел «дебютный» оффлайн-показ в рамках Недели моды для нового креативного директора Fendi Кима Джонса. Так как Ким вступил в должность во время пандемии и самоизоляции, все показы до этого вынужденно проходили в формате онлайн.

Коллекция пропитана атмосферой диско и гламура, некое современное видение 20-х годов. Пандемия-не война, после которой люди хотели веселиться и наслаждаться жизнью, но, тем не менее, локдаун заставил нас не только скучать, но и осознать ценность встреч с родными и друзьями вне дома.

Вдохновением для дизайнера послужили архивные иллюстрации Антонио Лопеса Гарсия, созданные им для бренда в период работы Карла Лагерфельда в качестве креативного директора. Лопес Гарсия воплотил декаданс и гламур Нью-Йорка 70-х годов. Своё уважение и талант иллюстратора Ким хотел показать новому поколению, пропустив его творчество через призму моды и своего видения. Таким образом мы можем видеть цитаты работ Антонио Лопеса на платьях, сумках и даже пальто.

Открывают шоу: костюмы цвета слоновой кости с гиперболизированными лацканами в сочетании с широкими брюками, белоснежные пальто с запахом, трикотажный комбинезон с широкими летящими брюками, а также дымчато-белый кожаный тотал лук, где акцентом являются бледно-коричневые ботфорты, выполненные в стиле пэчворк.

Постепенно подиум сменяют модели в ярких, струящихся платьях-макси, принтом которых, являются те самые иллюстрации Лопеса. Интересно то, что при переходе от нейтральных образов к ярким, музыка менялась на более веселую и энергичную. Отсутствие акцента на талии и наличие ярусной бахромы у платья словно пропитаны «джазовой» атмосферой Гэтсби и 20-х годов в целом. В своей коллекции дизайнеру удалось подчеркнуть красоту женского тела, не прибегая к слишком откровенным образам.

И, конечно же, то за что так любят Fendi - мех и кожа. Шуба цвета фуксии, пальто на котором просматриваются лаконичные линии женского профиля, шуба с абстрактными «мазками» в нюдовых оттенках розового и лилового, с цепляющими глаз красными вкраплениями также вдохновлены иллюстрациями Лопеса. Кстати, в этом сезоне сумка Fendi «First» обычно представленная в классических оттенках, отличилась яркими цветами в теплых тонах. Сумка «Peekaboo» превратилась в холст, по которому, словно мазками, прошла кисть художника, оставив абстрактный узор. Помимо уже знакомых нам Fendi «Baguette» и «Peekaboo», на запястьях моделей можно заметить новую маленькую сумочку в форме полумесяца с золотыми буквами “FENDI”.

Длинный подиум был украшен большими арками из дымчатого зеркала, чтобы зрители смогли максимально погрузиться в атмосферу клуба «Studio54», что соответствует духу Антонио Гарсии Лопеса и женщинами, которыми он вдохновлялся.

В своей коллекции SS 2022 Ким Джонс демонстрирует женскую уверенность в красоте, а также подчеркивает, что его видение Fendi основывается на нескольких поколениях.