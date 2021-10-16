Лимитированная коллекция приурочена к празднованию Halloween и поступит в продажу во все магазины сети уже 18 октября.

Halloween давно расширил свою географию и сегодня также популярен в России, как и в европейских странах. Настоящим вызовом для fashionista каждый раз становится создание образа «от и до» для главной horror вечеринки года.

Daily Glam от DIM - женственное и утонченное кружевное белье, которое идеально подчеркнет фигуру, оставаясь при этом абсолютно невидимым под одеждой.

Комплекты капсулы будут доступны в классических оттенках черного и красного.

В поддержку лимитированной коллекции DIM также приготовил небольшой сюрприз для своих покупателей. Приобретая товары из выделенного ассортимента, они получат в подарок брендированные татуировки, которые станут финальным штрихом к образу.