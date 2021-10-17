Модный lifestyle-бренд Monochrome, популяризующий одежду oversize, представил специальную коллекцию по мотивам классических лент киностудии «Союзмультфильм».

В капсулу вошли свитшоты, худи, рубашки, футболки, свитеры и кардиганы, а также сумки-мешки для детей и взрослых. Источником вдохновения для них послужили два классических советских мультфильма – «Бременские музыканты» 1969 г., реж. Инесса Ковалевская) и «Винни Пух» (1969 г., реж Федор Хитрук), пишет Buro 24/7.

«Главной задачей было с помощью принтов и фасонов передать мотив счастливого детства, транслируя такие ценности, как доброта, радость, свобода, ну и, конечно же, гостеприимство – в особенности по утрам! Уверены, результат нашего сотрудничество отзовется в сердцах многих детей и взрослых не только в России, но и во всем мире», – рассказал генеральный директор Monochrome Николай Богданович. Кроме того, по его мнению, обращение к классической отечественной анимации через современный стиль позволяет наладить диалог поколений.

«Мы очень рады партнерству с таким креативным и стильным брендом как Monochrome. Создание совместной капсулы стало и для нас увлекательным творческим процессом, в результате которого получилась действительно яркая и необычная коллекция. Уверена, благодаря своей многогранности, она будет пользоваться популярностью, как у молодежной, так и у семейной аудитории. Что особенно важно, при ее создании дизайнеры сохранили особый «хулиганский» дух знаменитых мультфильмов конца 60-х, тонко обыграв в контексте предметов гардероба не только анимационные образы, но и стилевые решения и визуальную символику классических мультвселенных», – отметила Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».