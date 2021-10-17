Спустя шесть месяцев после анонса Zara представила осеннюю коллекцию Studio, созданную совместно со стилистом Карлом Темплером.

Главной темой женской коллекции стала текстура и тактильность: пайетки и бархат, клетка и твид – команда бренда переосмысливает привычные ткани и крой, делая их более изысканными и роскошными.

Среди вещей можно найти платья в стиле пэчворк с кружевной отделкой, трикотажные водолазки, рубашки с принтом, топы и юбки, украшенные пайетками, пальто в клетку и с меховой отделкой, а также oversize костюмы, отмечает Wonderzine.

Образы завершают аксессуары – массивный ремень с квадратной пряжкой, двухцветные перчатки, а также сумки и обувь из замши. В палитре – черный, темно-серый, коричневый, кремовый и бордовый.

Съёмками кампании Zara Studio руководил арт-директор бренда Фабьен Барон. Мужскую кампанию снял фотограф Дэвид Симс, а Фабьен Барон стал режиссером короткого фильма, пишет the Blueprint. Среди моделей, принявших участие в съемках, – Рианна Ван Ромпей, Саша Пивоварова, Кирстен Оуэн, Хорхе Лопес, Малачи Кирби и многие другие.