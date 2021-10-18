Michael Kors представил коллекцию MMK x 007, которая вышла в партнерстве с франшизой фильма об агенте 007. Благодаря новому черно-золотому фирменному логотипу капсула является олицетворением изысканности и вневременной классики фильмов о Бонде, отмечает Cosmopolitan.

В фирменную линейку вошли 11 предметов, необходимых для жизни в постоянном движении, – от сумок и чемоданов до купальников и обуви. Так, в коллекции можно найти укороченную футболкаус надписью «Агент 007», два варианта купальников, чемодан, сумку Beck Weekender, сумку SoHo и рюкзак Slater.

Главной героиней рекламной кампании MMK x 007 стала Белла Хадид. Съемки прошли в Ocean Club на Багамах – там же, где снималась дебютная для Дэниела Крейга часть франшизы «Казино "Рояль"». Для фотосъемки Белла примерила на себя образ девушки Бонда. На одном из фото она позирует с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета с молнией в области декольте. На другом кадре модель в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007, пишет Elle.

Капсула будет представлена ограниченным тиражом и появится в магазинах и на официальном сайте бренда 19 октября.